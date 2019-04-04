Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi.

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