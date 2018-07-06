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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre en az 15 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 00:46
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Murat Taştekin yönetimindeki yolcu otobüsü Afyonkarahisar - Konya karayolu Ilgın mevkisinde yakınlarında devrildi. Alınan ilk bilgilere göre kazada otobüsteki yolculardan en az 15'inin yaralandığı bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Devrilen otobüsün kaldırılması ve can kaybı ya da başka yaralanan kişilerin olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 00:46
  1. Konya
  2. Afyon
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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