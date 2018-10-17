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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:47
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 08:47
  1. Kahramanmaraş
  2. Kayseri
  3. Kaza
  4. otobüs

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