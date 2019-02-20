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Yolcu otobüsü alev aldı, sürücü faciayı önledi

MANİSA (İHA) – Manisa’da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:54
Yolcu otobüsü alev aldı, sürücü faciayı önledi

MANİSA (İHA) – Manisa’da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Otobüste bulunan 29 yolcuyu tahliye eden sürücünün dikkati, olası bir faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan Marmaris’e gitmek üzere yola çıkan 54 H 0668 plakalı yolcu otobüsü, Yunusemre ilçesi Manisa çevre yolu Dericiler Sitesi Kavşağı’nda aniden alev aldı. Motor bölümünde çıkan dumanı fark eden otobüs şoförü Emrah Akgün (48) otobüsü hemen yolun sağına çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa süre içerisinde otobüsün motor bölümü alevler içerisinde kalırken, sürücünün dikkati 29 yolcunun yara almadan kurtulmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otobüse hemen müdahale ederek, yangını söndürdü. Otobüs, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken otobüs firması, bölgeye gönderdiği başka bir otobüsle yolcuları alarak, Marmaris’e doğru yola çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"Ama en çok dua ettiğimiz şey, hiçbir yolcumuzun burnu bile kanamaması"


Otobüs firmasının Manisa yetkilisi Özcan İnce, "Zonguldak’tan Marmaris’e seferini yaparken Horozköy Kavşağı’nda kaptan Manisa garajına dönmeden önce arkadan dumanın geldiğini hissederek Horozköy girişine aracı çekiyor. Hemen yolcuları arabadan tahliye ediyor. Şükürler olsun ki araçta hiçbir yolcunun burnu dahi kanamadan yolcuları indiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ama en çok dua ettiğimiz şey, hiçbir yolcumuzun burnu bile kanamaması. Aracın motor kısmının alev alması kaptanın direksiyonda dumanı görmesiyle anlaşılıyor. Marmaris’e giden yolcularımız firmamızın diğer otobüsüyle Marmaris seferine devam etti. Şükürler olsun can kaybı yaralanma yolcu mağduriyetimiz yok" dedi.


Öte yandan otobüsün alev alev yandığı görüntüler çevredeki sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:54
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