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Yolcu otobüslerinde sıkı denetim

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerini denetledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:13
Yolcu otobüslerinde sıkı denetim

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerini denetledi.


Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacı taşıyanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla polis ekiplerince Güven Huzur Uygulaması yapıldı.


Şehirler arası yolcu otobüslerinin hareket ettiği eski otogarda yapılan uygulamada, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yiğit Polis Merkezi ekipleri ile Asayiş Büro ekipleri yer aldı. Uygulamada kişilerin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamanın uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirdiği ifade edildi.


Uygulamalardan memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar, gece gündüz demeden canı pahasına görevini yürüten emniyet mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:13
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