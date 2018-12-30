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Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı : 2 ölü, 16 yaralı

30 Aralık 2018 Pazar 18:22
Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı : 2 ölü, 16 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'de yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin-Ömerli kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 47 M 0123 plakalı minibüs ile 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:22
  1. mardin

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