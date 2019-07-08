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Yolcu minibüsünde panik anları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
Yolcu minibüsünde panik anları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza öncesi ve anında minibüs içindeki yolcuların yaşadığı panik ise araç içi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Özellikle ayaktaki yolcular savrulmamak için minibüs içindeki sabit parçalara tutunmaya çalıştılar.


Kaza önceki gün Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Bayır Mezarlığı istikametinden gelip şehir merkezine gitmekte olan Osman Yüksel’in kullandığı 07 J 2068 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet Akif Caddesi’nden gelip Remzi Güven Caddesi’ne gitmekte olan Muhammed Etem İnce’nin kullandığı 34 UJ 1931 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.


Minibüse sağ ön kapıdan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Muhammed Etem İnce ile minibüste yolcu olarak bulunan Gamze Çiçek ve Buse Nur Toprak yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaza anı şehir içi minibüsünün kameralarına yansıdı. Dış kamerada minibüs kavşağa girdiğinde çarpan otomobilin hızla geldiği görülürken, iç kamerada ise minibüste bulunan yolcuların kaza anında ve sonrasında yaşadıkları panik yansıdı.Yolcuların çığlık attığı kaza anında ayaktaki yolcuların ise savrulmamak için araç içindeki sabit parçalar ve birbirlerine tutunmaya çalıştığı da görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
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