Yolcu minibüsünde 2,5 kilo eroin ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir yolcu minibüsünde 2,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir yolcu minibüsünde 2,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 2,5 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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