Yolcu minibüsü şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti Kozan Adana Karayolu Tırtıl mevkiinde meydana gelen kazada, özel bir firmaya ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Kozan Adana Karayolu Tırtıl mevkiinde meydana gelen kazada, özel bir firmaya ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Adana karayolunda Çukurören kavşağını geçince özel bir firmaya ait minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre Fatoş Kızılgöz adlı bayan hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın haberini alan yolcu yakınları Kozan Devlet Hastanesine akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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