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Yeni Havalimanının yolcu kapasitesi 200 milyona kadar yükseltilebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu belirterek, kapasitenin tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükseleceğini, gerekirse 200 milyona ulaştırılacağını kaydetti. Erdoğan, Türkiye'de bulunan büyük gövdeli uçak sayısının 162'den 506'ya ulaştığını, havacılık alanındaki toplam cironun 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:38
Yeni Havalimanının yolcu kapasitesi 200 milyona kadar yükseltilebilecek

Yeni Havalimanının açışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının  yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu belirterek, "Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu kapasitesinin gerekirse 200 milyona ulaştırılacağını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan büyük gövdeli uçak sayısının 162'den 506'ya ulaştığını, havacılık alanındaki toplam cironun 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

Tüm etaplar 2018'e kadar bitirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Havalimanının tüm etaplarının 2028 yılında bitirileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:38
  1. yeni havalimanı

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