Yeni Havalimanının yolcu kapasitesi 200 milyona kadar yükseltilebilecek

Yeni Havalimanının açışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu belirterek, "Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu kapasitesinin gerekirse 200 milyona ulaştırılacağını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan büyük gövdeli uçak sayısının 162'den 506'ya ulaştığını, havacılık alanındaki toplam cironun 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

Tüm etaplar 2018'e kadar bitirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Havalimanının tüm etaplarının 2028 yılında bitirileceğini belirtti.