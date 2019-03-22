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Yolcu almak için duran minibüse tır çarptı

Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse tırın çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

22 Mart 2019 Cuma 15:01
Yolcu almak için duran minibüse tır çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse tırın arkadan çarptığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Dağkızılca mevkisinde meydana gelen kazada, Torbalı istikametine giden Yılmaz B'nin kullandığı 35 PEC 62 plakalı minibüse, yolcu almak için sağ şeritte durduğu sırada aynı yönde ilerleyen Faruk Z. yönetimindeki tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrilirken minibüste bulunan E.E, E.O. ile K.S. yaralandı.

Durumu ağır olan K.S'nin Kemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:01
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