Yola fırlayan küçük çocuğa otobüs çarptı Bursa’nın İnegöl İlçesinde oynarken yola fırlayan küçük çocuğa otobüs çarptı.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde oynarken yola fırlayan küçük çocuğa otobüs çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Dışarıda oyun oynayan 9 yaşındaki Ahmet E. aniden yola fırlayınca Necati K’nın kullandığı 16 M 006 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde kalan çocuğun yardımına otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet E’ye ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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