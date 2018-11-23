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Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

23 Kasım 2018 Cuma 08:16
Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 07:00-11:00 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa-İstanbulve İstanbul-Bursa seferleri iptal edildi.

İDO seferleri de iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada ise İstanbul Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:16
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