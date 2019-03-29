Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde iptaller oldu. İşte iptal edilen seferlerin listesi.

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: İDO 07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:50 / Kadiköy-Bursa 08:05/ Yenikapı-Bursa BUDO 07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 - 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

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