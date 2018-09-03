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Yola bomba döşüyorlardı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yola el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:45
Yola bomba döşüyorlardı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde, Çukurca-Hakkari arasındaki yola el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi. 

Teröristlerden 2'si İl Jandarma Komutanlığına ait “kobra” aracı ile yapılan atışlarla etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan bir terörist ise SİHA ile vurularak yaralandı. Teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 07:45
  1. Hakkari
  2. bomba
  3. PKK

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  • MeteorMeteor33 dk önce
    Ne şerefsizce bir ölüm şekli...
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