Yol vermeme tartışmasında bir kişi bıçaklandı Samsun’un Bafra ilçesinde yol vermeme tartışmasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde yol vermeme tartışmasında bir kişi bıçakla yaralandı.



Olay, İsmetpaşa Mahallesi Elekçi Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 NK 061 plakalı otomobil sürücü K.Ş. ile 55 ABM 689 plakalı otomobil sürücü M.E.A. arasında yol vermeme yüzünde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.E.A. bıcakla yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. K.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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