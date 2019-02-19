0553 313 94 23

Yol vermedi diye copla dövdüler

Bursa Adliyesi’nin 10 metre ilerisinde trafikte yol verme yüzünden yaşanan kavgada coplar konuştu.

19 Şubat 2019 Salı 14:09
Yol vermedi diye copla dövdüler

Bursa Adliyesi’nin 10 metre ilerisinde trafikte yol verme yüzünden yaşanan kavgada coplar konuştu. İki araç sürücüsünün tartıştığı kavgaya dahil olan kimliği belirsiz şahıslar, sürücülerden birini copla feci şekilde darp etti.


Edinilen bilgiye göre olay, Uluyol Caddesi üzerinde Bursa Adliyesi’ne 10 metre uzaklıkta yaşandı. İddiaya göre iki araç sürücüsü dolmuş duraklarının bulunduğu sokağın girişinde yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. O sırada elinde cop bulunan bir kişi araç sürücülerinden birine vurmaya başladı. Vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken sokağın üst kısmından koşarak gelen kimliği belirsiz 3 kişi daha aynı sürücüye saldırdı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kimliği belirsiz şahıslar copla ve yumrukla saldırdıkları sürücüyü feci şekilde darp etti. Yüzünden yaralanan sürücüyü saldırganların elinden vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen bir trafik polisi de kavgayı ayırmaya çalıştı.


Tekme tokat coplu kavga çevredeki iş yerlerinde çalışan bir kadın tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri çeken kadının yaşanan kavga sırasında yaşadığı korku cep telefonu kaydına da yansıdı.


Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, kavgaya karışanları tespit etmeye çalışıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    1. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    2. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    3. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    4. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    5. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    6. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    7. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    8. Futbolda devrim gibi karar! Elle..
    9. Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda..
    10. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    11. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    12. Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet..
    13. Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı..
    14. Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı..
    15. Başkan Görmez’e teşekkür belgesi
    16. Dünya şokta! Savaş jetleri havada..
    17. Karate Türkiye Şampiyonası’ndan 3..
    18. BBDSO'dan "Beethoven Eroica" konseri
    19. Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5..
    20. (Özel haber) Fatih Aksoy’un hedefi..
    21. Hakkari, “Türkiye Adventure19” fuarına..
    22. OECD'nin Çevresel Performans İnceleme..
    23. Kaliforniya’da gondolda mahsur kalan..
    24. "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz"..
    25. Kartalkaya'da kayak keyfi bahara kadar..
    26. Palancıoğlu Mimarsinan’da proje..
    27. Cem İşçiler, kahkaha fırtınası..
    28. Yol vermedi diye copla dövdüler
    29. "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
    30. Yozgat Lisesi, şeref madalyası istiyor
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü