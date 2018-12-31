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Yol verme tartışmasında kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol verme kavgasında bir sürücünün aracına kurşun yağdıran şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:11
Yol verme tartışmasında kurşun yağdırdı

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultanorhan Mahallesi 1115 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aykut K. yönetimindeki 41 JD 494 plakalı cip, başka yönden gelen aracın sol çamurluk kısmına çarptı. Çarpma sonrasında Aykut K. ile diğer sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası ismi öğrenilemeyen sürücü silahına sarılarak Aykut K.’nın aracına 5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan aracın sürücüsü olayı yara almada atlatırken, silahlı saldıran ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:11
  1. Kocaeli
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