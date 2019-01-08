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Yol verme tartışmasında kan aktı!

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

08 Ocak 2019 Salı 23:30
Yol verme tartışmasında kan aktı!

Olay, saat 19.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (30) 27 BA 187 plakalı otomobili ile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen başka sürücü ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle araç içerisinden inen 3 kişi, defalarca M.İ’yi bıçakladı. Olayın ardından şahıslar araçlarına binerek kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı M.İ’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. M.İ’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:30
  1. Adana
  2. Seyhan

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