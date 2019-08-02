Yol verme kavgasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre C.C. isimli şahıs, 3 çocuk babası Gökhan Çobancı’yı eşi ve çocuklarıyla birlikte eve dönerken kendisine yol vermediği gerekçesiyle durdurdu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Gökhan Çobancı, başına aldığı darbelerle ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

25 gündür hastanede tedavi gören Gökhan Çobancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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