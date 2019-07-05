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Yol verme kavgasında silahla ölüme neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar’dayol verme yüzünden çıkan tartışmada Serdar Çekiç’i (38) silahla vurarak öldüren şüpheli Hasan Saytal’ın (37) emniyet ifadesi ortaya çıktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:56
Yol verme kavgasında silahla ölüme neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar’dayol verme yüzünden çıkan tartışmada Serdar Çekiç’i (38) silahla vurarak öldüren şüpheli Hasan Saytal’ın (37) emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde Karadenizli olduğu için yanında silah taşıdığını söyleyerek olay anını hatırlamadığını anlattı.


Bağcılar’da 3 Temmuz 2019’da seyir halindeyken Serdar Çekiç’ten yol isteyen, sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine otomobilin yanından geçmeye çalışıp motosikleti ile birlikte devrilen ve bu nedenle çıkan tartışmada Serdar Çekiç’in üzerine kurşun yağdıran Hasan Saytal’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.



“Bana el kol hareketi yaptığını gördüm”


Makine teknisyeni Hasan Saytal, olay günü motosikleti ile seyir halindeyken yol üzerinde bir motosiklet kazası gördüğünü, burada durduğunu ve olay yerindeki vatandaşlara ambulans çağırıp çağırmadıklarını sorduğunu aktardı. Hasan Saytal “Burada bulunan vatandaşlar ambulans çağırdıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine emniyet şeridinden çıkmak için hamle yaptığım esnada Serdar Çekiç’in kullandığı aracı gördüm ve yol verdim. Bu esnada bana el kol hareketi yaptığını gördüm ve bir şey söylediğini anladım. Sonra ben yola çıktım İSTOÇ mevkinde bu şahsın önümden gittiğini gördüm. Beni sıkıştırma anlamında işaret yaptım” dedi.



“Olayın olduğu anı hatırlamıyorum”


Serdar Çekiç’in kendisinden ileriye giderek durduğunu ve dörtlülerini yaktığını söyleyen Hasan Saytal, “Ben de yanında durdum. Durmamla beraber aracın kapısı ile bana vurdu, bana arkadan çarptı yere düştüm, sürüklendim. Bu şahıs aracından inerek bana saldırdı. Sonra aracına koştu. Ben bu şahsın beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum. Olay olduktan sonra silahı bir polise vererek teslim oldum. Olay esnasında kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum” dedi.


“Tabancayı Karadenizli olmam nedeniyle yanıma aldım”


Olayda kullandığı tabancanın babasından kalma olduğunu söyleyen şüpheli Saytal “Tabancanın ruhsatı yoktur. Karadenizli olmam nedeniyle ilk defa bugün üzerime aldım. İş çıkışı ormana gidip birkaç el ateş ederim diye düşüncem vardı” şeklinde beyanda bulundu.


Serdar Çekiç’i önceden tanımadığını söyleyen Hasan Saytal, olaydan dolayı pişman olduğunu, tansiyonu olduğu için korku halinde hareket ettiğini söyledi.


Şüpheli savcılık ve nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:56
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