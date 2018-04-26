Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yol verme kavgasında kadın tartıştığı adamı öldürdü

Bursa'da yol verme kavgasında 49 yaşındaki Derya Y. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdü.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:11
Yol verme kavgasında kadın tartıştığı adamı öldürdü

Olay 23 Nisanda Çekirge Meydanı'nda yaşandı. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken, şüpheli Derya Y. (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışmasonrası iddiaya göre Derya Y, küfrederek meydanda bulunan evine gitti.

Bayraktar, Derya Y.'yi takip etti. Bayraktar kapıyı açan Derya Y. ile kapıda boğuşmaya başladı. Derya D. cebinden çıkardığı bıçakla Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Derya Y'nin Görkem Bayraktar'ı yaralayıp kaçtığı o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olan Bayraktar, peşinden koşmaya çalışsa da, aşırı kan kaybettiği için yolun karşısında bulunan büfenin önünde yığılıp kaldı. Büfe çalışanları yaralı halde yerde yatan Bayraktar'ı görünce hemen ambulansı aradı. Büfe çalışanları Bayraktar'a su vererek kanı durdurmak için tampon yaptı.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Görkem Bayraktar yoğun bakıma alındı. İki gündür yoğun bakımda olan Bayraktar bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

Polis ekipleri çevrede yaptığı kısa süreli araştırma sonucu şüpheli Derya Y.'yi, kıskıvrak yakalamayı başardı. Derya Y, ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrollerinden geçti. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Görkem Bayraktar, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:11
  1. Kaza
  2. ölüm
  3. Bursa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor
    1. Elektronik haberleşmede yeni dönem..
    2. Milli Altay tankı için hedef büyük!
    3. Hindistan’da tren okul servisine..
    4. Adana'da eşi dövdü, çocuğuyla polise..
    5. Amerika'da eski polis seri katil..
    6. Yol verme kavgasında kadın tartıştığı..
    7. En yetkili isim açıkladı! Milli füze..
    8. Kayseri’de Bylock operasyonu: 5 kişi..
    9. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    10. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    11. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    12. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    13. Derbinin hakemi açıklandı!
    14. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    15. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    16. Milli savaş uçağı için güçler..
    17. Kim, ilk kez sınırı geçiyor!
    18. CHP'liler o ismi de aday olarak görmek..
    19. Dolar güne nasıl başladı?
    20. Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...