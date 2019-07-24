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Yol uygulamasında yakalandılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aranan iki kişi yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
Yol uygulamasında yakalandılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aranan iki kişi yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl jandarması tarafından yapılan yol kontrolü esnasında A.E., K.E., M.D isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerden A.E’nin 3 Ocak 2019 tarihinde yapılan operasyonda ele geçirilen 10 gram metamfetaminin şüphelisi olduğu belirlendi. M.D’nin ise İnegöl İlâmat ve İnfaz Bürosunca arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslara ehliyetsiz araç kullanma ve kimlik bildirmeme suçlarından toplam 4 bin 750 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
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