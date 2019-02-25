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Yol ortasındaki mezar görenleri şaşırtıyor

Afyonkarahisarlı vatandaşlar tarafından ’Askeri Baba’ diye bilinen Gülaboğlu Muhammed Askeri’nin, işlek bir yolun ortasında bulunan mezarı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:34
Yol ortasındaki mezar görenleri şaşırtıyor

Afyonkarahisarlı vatandaşlar tarafından ’Askeri Baba’ diye bilinen Gülaboğlu Muhammed Askeri’nin, işlek bir yolun ortasında bulunan mezarı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


Afyonkarahisar’ın tarihi mahallerinden biri olan Çavuşbaş Mahallesi’ndeki Göksu Caddesi’nde yolun ortasında bulunan mezarı gören vatandaşlar, ilk önce şaşkınlıklarını gizleyemeseler de sonrasından araçlarından inerek dua etmeyi ihmal etmiyor. Mahalle sakinlerince Gülaboğlu Muhammed Askeri’nin mezarının yerinin değiştirilmek istendiği ancak iş makinelerinin bozulduğu rivayeti de kentte kulaktan kulağa yayıldı.


Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zemme köyünde 1621’de doğan Muhammed Askeri, eğitim ve görev gereği Kütahya, Antalya, İstanbul ve Afyonkarahisar’da bulundu. Uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:34
  1. doğa

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