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Yol kesip babayı öldüren, oğlu da yaralayan 4 kişi tutuklandı

Denizli’nin Bekilli ilçesinde durdukları otomobildeki şahsı darp ederek öldüren, oğlunun da yaralayan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:00
Yol kesip babayı öldüren, oğlu da yaralayan 4 kişi tutuklandı

Denizli’nin Bekilli ilçesinde durdukları otomobildeki şahsı darp ederek öldüren, oğlunun da yaralayan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi’nde 6 Haziran’da meydana geldi. İddiaya göre, Fransa’dan tatile geldikleri öğrenilen Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt, plakası henüz belirlenemeyen otomobilleriyle seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Otomobilden inen Aykut K., Ali K., Serdar K. ve Erkan K., baba ve oğlu darp ederek kaçtılar. Hastaneye kaldırılan baba Osman Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 gün boyunca gece gündüz çalışan jandarma ekipleri, bugün sabah saat 03.00’te 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda cinayetle ilişkili Aykut K., Ali K., Serdar K. ve Erkan K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların 4’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şahıslar baba ile oğlunu öldürmek için değil korkutmak için darp etmişler


Cinayetin işlenme nedeni ve şekli ise kan dondurdu. İddialara göre, Osman Kurt ve oğlu Özgür Kurt’un, geçtiğimiz 5 Haziran’da Pamukkale ilçesindeki bir özel bakımevinde kalan annesi Dudu Kurt’u ziyarete gittikleri ancak burada görevli hemşire Z.E., ile tartıştıkları ve onu darp ettikleri öne sürüldü. Bunun üzerine Z.E.’nin ise durumu erkek arkadaşı olan Aykut K.’ye söyledi. Aykut K., ise yanına aldığı akrabaları Ali K., Serdar K. ve Erkan K., ile baba ve oğlunun kaldıkları evi belirleyip ardından takip etti. Osman ve Özgür Kurt otomobilleriyle evden çıktıktan sonra Bekilli ilçesinde durduran şahıslar ikiliyi sopalar feci şekilde darp ettikleri öne sürüldü. Baba Osman Kurt aldığı darbelerle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Öte yandan, şahısların verdikleri ifadelerinde baba ve oğlunu korkutmak amacıyla darp ettiklerini ve öldürmek istemediklerini söyledikleri öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:00
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