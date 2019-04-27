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Yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 21:12
Yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu. Tansiyonunun çıktığı anlaşılan adam, yapılan müdahale sonrasında yoluna devam etti.



Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi’nde bir adam, yoldan geçen bir vatandaş tarafından yerde yüzükoyun yatarken görüldü. Duyarlı vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, hastanın tansiyonu çıkması sonucu rahatsızlık geçirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayağa kalkan adam, yoluna devam etti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:12
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