Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel oğlum’ diye çağırdı Karabük’te havaların ısınması ile birlikte ayılar yiyecek bulmak için köy ve yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Karabük’te havaların ısınması ile birlikte ayılar yiyecek bulmak için köy ve yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde sıklıkla görülmeye başlayan ayılar köylüleri tedirgin ederken, karayolu üzerinde seyrederken yolda ayıyı gören bir kişi ‘Gel oğlum’ diyerek ayıyı yanına çağırdı. Yol kenarından kendini çağıran şahsa bir süre bakan ayı daha sonra ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.