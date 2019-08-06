Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari-Van kara yolunun kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Hakkari-Van kara yolunda icra edilen aramada yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı, ekiplerce imha edildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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