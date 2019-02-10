Yol kenarına bırakılan valizin içinden vahşet çıktı Düzce D-100 Karayolu Bakacak mevkisinde yol kenarına bırakılan valizin içinden cinsiyeti ve kimliği belli olmayan bir ceset bulundu.

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde yoldan geçenlerin attıkları hurda ve atıkları toplayan iki kişi, yolun alt kesiminde bir valize rastladı. Ceset görünce polisi aradılar Valizi almak isteyen şahıslar içerisinde ceset olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ilk önce çevre güvenliğini aldılar. Valiz içerisindeki cesedin cinsiyeti ve kimlik tespiti için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

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