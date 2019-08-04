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Yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan yavru köpek çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:19
Yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan yavru köpek çıktı

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne dün akşam yol üzerindeki çuvalda hareket eden bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi'nde yol kenarındaki şarampolde ağzı bağlı çuvalı gördü. Yanına yaklaşınca içinde bir şeyin hareket ettiğini gören ekipler, hemen çuvalın ağzını açtı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan köpek yavrusu çıktı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:19
  1. Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
  2. yavru köpek

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