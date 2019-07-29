Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı seslendi:

Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki II. Gündoğan ile Gümüşçeşme Mahallelerini birbirine bağlayan hemzemin geçidi TCDD kapattı. Geçidin kapanması her iki mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Mahalle sakinleri hemzemin geçidi kapatmak üzere gelen iş makinalarının önüne geçerek çalışmaları durdurdu, yolun tekrar açılmasını istedi.

Gündoğan ve Gümüşçeşme Mahallelerinin sakinlerinin çalışmaları durdurma eylemine gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı mahallelilere destek verdi. Belediye olarak yolun tekrar açılması için karar sahibi olmadığını söyleyen Başkan Hasan Avcı, eylemcilere yolun açılmasını kendisinin de istediğini söyledi. Vatandaşlara kanunsuz bir iş yapmamaları konusunda da temennide bulunan Hasan Avcı, yolun tekrar çalışması için görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Mahalle sakini Ebru Gün: Hemzemin geçidin kapatılmasını istemiyoruz”

Gümüşçeşme Mahallesi sakinlerinden Ebru Gün isimli bayan yolun kapanmasıyla birlikte mahallelilerin yaşayacağı sıkıntılara değindi. Gün, “Hemzemin geçidin Gümüşçeşme Mahallesi tarafından oturuyorum. Buradan geçen tek bir otobüs var o da bu yolu kullanarak geçiyor. Bizim burada ayrıca iki tane altgeçidimiz var. Altgeçitlerimiz hep karanlık, af edersiniz ama idrar kokuyor. Lambası yanmıyor, altgeçitteki rampa çok dik olduğu için ne bir çocuk arabası, ne Pazar arabası ne de bisiklet hiç biri geçmiyor. Geçtiğimiz gün çocuğumu kayınvalideme bıraktım kendim çocuk arabasını boş olarak karşıya geçiremedim. Boş çocuk arabası o rampadan geçmedi. Bizim yaşadığımız Gümüşçeşme Mahallesi’nde ne sağlık ocağı var, ne market var. Bu mahallede okul yok, Pazar yeri yok, hiçbir şey yok. Biz burada hiç yaşamıyoruz zaten. Pazaryeri, market hepsi karşıda ve ben çocuk arabamla altgeçitteki rampadan inip çıkamıyorum. Tek başıma dışarıya çıkamıyorum. Bu kepçe buradan gitmeden de biz buradan gitmeyeceğiz. Ben üç aylık bebeğimi evde bıraktım buraya öyle geldim. Ben bu mahallede nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Biz mahallemize market istiyoruz, bakkal, sağlık ocağı, çocuk parkı, Pazar yeri, otobüs istiyoruz. Ayrı bir muhtarlık olmak istiyoruz. Çünkü bizim sorunlarımızla kimse ilgilenmiyor. Biz Gümüşçeşme Mahallesi muhtarlığına bağlıyız ama muhtarlık buradan 5 kilometre uzakta. Biz oy kullanmaya 5 kilometre ileriye gidiyoruz ve bizim oy kağıtlarımız bile gelmiyor. Biz oy kağıtlarımızı alıp da oy kullanamıyoruz” diye konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: “Buranın kapatılmasını ben de istemiyorum”

Mahalle sakinlerinin düzenlediği eylem sonrasında hemzemin geçide gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı vatandaşların isteklerini dinledi. Sorunun çözülmesi için sabahtan beri görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Hasan Avcı, hemzemin geçidin kapanmamasını kendisinin de istediğini kaydetti. Mahalle sakinlerine konuşan Hasan Avcı, “Burayı kaldıran ben değilim. Bir şekilde birbirimize harlayarak, gürleyerek herhangi bir noktaya varamayız. Sabahtan beri de biz bununla ilgili uğraşıyoruz. Bende sizinle beraber burada sıkıntı yaşıyorum. Buranın kapatılmasını bende istemiyorum” diye konuştu.

“Amacınız kavga mı bilgi almak mı”

Mahalle sakinlerinin söylediklerine itiraz etmesi üzerine eylemi gerçekleştiren vatandaşlara maksatlarının bilgi almak mı yoksa kavga etmek mi olduğunu soran Hasan Avcı bazı vatandaşların kavga etmek cevabı vermesi üzerine şunları söyledi:

“Maksadınız bilgi almak mı, istişare etmek mi, kavga etmek mi? Maksadınız kavga etmekse o zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Kardeşim ezbere konuşma. Sen bunu iki gün önce duydun. Bende burada milleti suçluyorum. Bağırarak, çağırarak hiçbir şey çözme şansımız yok. Sabahtan beri bölge müdürüyle, milletvekillerimizle görüşüyorum. Burada söylenen şey şu: bu yol daha önceden imzalanan bir protokolle, yukarıdaki köprü yapıldığından dolayı Devlet Demir Yolları biz burayı bir senedir idare ediyoruz, burasını kapatmak durumundayız diyor. Biz de Devlet Demir Yollarına buraya başka bir formül bulması yönünde talep ediyoruz. Devlet Demir Yolları da burada bir kaza olduğu zaman bunun mesuliyetini hiçbir şekilde çözemeyiz diyor. Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir daha görüşeceğiz.”

“Haklıyken haksız duruma düşmeyin”

Vatandaşları sakin olmaya da davet eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Benim sizden istirhamım şu; siz tepkinizi koyun, ama bu işi taşkınlık noktasına getirmeyin. Kanunların üzerinde hiç birimiz değiliz. Kanunlara göre yapabileceğimiz ne varsa bunun için mücadele ediyoruz. Birazdan milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla tekrar görüşüp ne yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Devlet Demir Yolları’nın yol hakkıyla ilgili bir kanun var. Kanun; hemzemin geçitler bir şekilde kaldırılacak diyor. Burada bulunanların çoğu hemşehrim. Haklı talebinizi yerine getirin. Ama taşkınlık yapıp da haksız duruma düşmeyin. Bağırarak, çağırarak bir noktaya varamayız. Tepkinizi koyun, biz de gidelim tekrar görüşelim, yapabileceğimizi yapmaya çalışalım” ifadelerini kullandı.

“Karar mekanizmasında ben olsam burayı kapatmam, kapattırmam”

Yolun tekrar açılmasıyla ilgili karar mekanizmasında kendisinin bulunmadığını da kaydeden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Karar mekanizmasında maalesef ben yokum. Karar mekanizmasında ben olsam şu an burayı kapatmam, kapattırmam. Buna göre çözüm bulduktan sonra bu işi yaparım. Ama karar mekanizmasında ben olmadığım için şu an bu kilidi yaşıyoruz. Burada süreci uzatmakla ilgili de en fazla 1 hafta 10 gün veriyorlar. 1 hafta, 10 günden ne kazanacağız? Bölge müdürümüz burasını araç trafiğine kapatalım, yaya trafiğini kapatmayalım diyor. Bu yeterli midir, değil midir bunu konuşacağız” diye konuştu.

Emniyet uyardı vatandaş eyleme son vermedi

Mahallelilerin hemzemin geçidin kapanmaması için yaptıkları eylem sonrasında emniyet güçleri tren raylarında bulunan vatandaşları dağılmaları konusunda sık sık uyardı. Emniyet yetkilileri DDY çalışanlarının işlerinin yapılması için vatandaşların olay yerinden ayrılmalarını istedi. Vatandaşlar emniyet güçlerinin isteklerine karşı çıkarak tren rayları üzerindeki eylemlerini sürdürdü. Bazı mahalleli kadınların da hemzemin geçidin girişlerini kazan iş makinasına çıktıkları görüldü.