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Yol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durdu

İzmir’de Torbalı-Kiraz bölünmüş yol projesi için Ödemiş ilçesinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında, Antik Neikaia Kenti’nin mezarlıklarından biri ortaya çıktı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:46
Yol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durdu

İzmir’de Torbalı-Kiraz bölünmüş yol projesi için Ödemiş ilçesinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında, Antik Neikaia Kenti’nin mezarlıklarından biri ortaya çıktı. Bunun üzerine yol çalışmaları durduruldu.


Ödemiş’in Türkönü Mahallesi’nin kuzeydoğusunda bulunan Antik Neikaia Kenti’nden tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 5 yıl önce Devlet Su İşlerinin Beydağ sulaması kanal kazısı sırasında bulunan lahitler gibi bu defa da yol çalışmalarının devam ettiği Türkönü ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki Kısık mevkisinde kaya mezarı bulundu. İş makinelerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan ve kısmen hasar gören kaya mezarı nedeniyle bölgede çalışmalar durduruldu. Ödemiş Müze Müdürlüğü bölgeyi kontrol altına aldı. Müze Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içerisinde kurtarma kazısı yapıp kaya mezarı ve çevresini koruma altına alacağı öğrenildi.


Lidya döneminden kaldığı tahmin edilen kaya mezarı nedeniyle yol çalışmalarının durduğunu ifade eden Türkönü Mahalle Muhtarı Ümit Bacak, "Bölünmüş yol projesi nedeniyle bir süredir kazı çalışmalarının devam ettiği bölgede kaya mezarına rastlanmış. Çalışmalar hemen durduruldu. Durum Müze Müdürlüğüne bildirildi. Müze yetkilileri gelip inceleme yaptı. Kurtarma kazısı yapılacağı bilgisini edindik. Neikaia antik Kenti’nin bir parçası olan bu kaya mezarının yerinde korunacağı ifade edildi. Şu anda çalışmalar durmuş vaziyette, biz de bekliyoruz. Daha önce de bölgemizde antik kentten kalıntılar bulunmuştu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:46
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