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Yol genişleme çalışmasının ardından yağan şiddetli yağmur evi yıktı

Rize’de gerçekleşen olayda yolun dar olması sebebiyle köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdıkları yol genişleme çalışmasının ardından yağan şiddetli yağmur evin yıkılmasına neden oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42
Yol genişleme çalışmasının ardından yağan şiddetli yağmur evi yıktı

Rize’de gerçekleşen olayda yolun dar olması sebebiyle köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdıkları yol genişleme çalışmasının ardından yağan şiddetli yağmur evin yıkılmasına neden oldu.


Olay Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Aşağı Durak Köyü sakinleri evlerine giden yolun dar olması sebebiyle yolu genişletme kararı aldı. Köylüler tarafından kendi imkanlarıyla başlatılan çalışmada iş makinesi yaklaşık 100 metrelik alanda genişleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesinin ardından yörede kuvvetli sağanak yağmur etkili oldu. Çalışma yapılan yolun 10 metre yüksekliğinde bulunan Mustafa Bayrak’a ait evin bir kısmı, zarar gören toprak temelinden ve yağıştan etkilenerek çöktü.


Çökme sırasında Mustafa Bayrak ve 70 yaşındaki annesi evin içerisinde olduğu öğrenildi. Çökmeyi evde sallantıyla fark eden Bayrak ailesi evi boşalttı. Yaklaşık bir aydan beri evde kalamayan Bayrak ailesi, köylülerin de maddi durumunun olmadığını belirterek yetkili mercilerden yardım istedi.


Çökme sırasında annesiyle beraber evin içerisinde olduklarını ifade eden Mustafa Bayrak, annesinin hatıralarını yaşatmak istediği evin sağlamlaştırılması için yetkilerden sadece duvar istediğini belirtti. Bayrak, yaptığı açıklamada “Kendi çabalarımızla dar alanı genişletmek istedik. Çalışmaların ardından yaklaşık bir hafta sonra yağan yağmur sonrası evin bir kısmı çöktü. Ben ve annem evin içerisindeydik. Yetkililerden sadece duvar istedik. Annemi zor çıkarttım evden. Sallandığını hissettim ve annemi dışarı çıkarttım. Evden çıktığımızda çöküş anını gördüm. Bu evde annemin anı ve hatıraları var. Biz evimizi sağlamlaştırmak için sadece bir duvar istiyoruz. Burada çocuklar oynuyor. Herhangi bir yağmurda burası daha büyük çöküntü yaşayacak” dedi.


Aşağı Durak köyü sakinlerinden Cemil Bayrak ise yaptığı açıklamada çocukları yıkılma korkusundan dolayı köye getiremediklerini belirtti. Bayrak “Burada bir can kaybı ve olumsuz bir durum yaşandıktan sonra devlet büyüklerimizin burasıyla ilgilenmesini istemiyoruz. Şu an harekete geçilmesini istiyoruz. Biri buradan zarar gördüğünde bir anlamı kalmaz. İnsanlar buradan geçemiyor, her an yıkılacak diye korkuyor" diye konuştu.


Yıkılan ev boşaltılırken, Jandarma ekipleri ise tehlikeli bölgeye şerit çekti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42
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