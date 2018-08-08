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Yol çökünce böyle bakakaldılar!

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Chitadze Caddesi’nde yolun çökmesi sonucu caddenin ortasında büyük bir delik oluştu. 

08 Ağustos 2018 Çarşamba 01:17
Yol çökünce böyle bakakaldılar!

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan Chitadze Caddesi’nde yol çöktü. Meydana gelen göçük sonucu caddenin ortasında büyük bir delik oluştu.

Delik sebebiyle yol trafiğe kapatıldı ve bölgede inceleme çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen deliğin yaklaşık 1 buçuk metre olduğu ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları ise kameralara yansıdı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 01:17
  1. gürcistan
  2. yol
  3. çökme

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