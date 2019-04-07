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Yol çalışması sırasında aracın çarptığı belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Konak ilçesinde yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden belediye işçisi, memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde toprağa verildi.

07 Nisan 2019 Pazar 15:05
Yol çalışması sırasında aracın çarptığı belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Konak ilçesinde yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden belediye işçisi, memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde toprağa verildi.


İzmir’in Konak ilçesinde yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası 44 yaşındaki belediye işçisi Mehmet Olçun, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Belediyenin taşeron şirketindeki Park ve Bahçeler biriminden 4 gün önce Ulaşım Daire Başkanlığına geçen Olçun’un cenazesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olçun’un tabutunun başına yörede sıklıkla kullanılan Yörük poşusu örtüldü. Cenazeye Mehmet Olçun’un İzmir’deki mesai arkadaşları da katıldı.


Mehmet Olçun’un en küçüğü 3 yaşında, en büyüğü de liseye giden 4 çocuğu olduğu ve İzmir’de ikamet ettikleri öğrenilirken, cenazenin ailesinin isteği üzerine doğduğu mahallede toprağa verildiği bildirildi.


6 Nisan sabahı saat 04.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen kazada, 35 GE 3081 otomobil Konak istikametinden Balçova istikametine seyir halindeyken yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli Mehmet Olçun’a (44) çarpmıştı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 30 metre savrulan Olçun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan araç sahibi E.K. yakalanmıştı. Emniyetteki ifadesinde otomobili kendisinin kullanmadığını söyleyen E.K.’nin ifadesi doğrultusunda ekipler araçtaki A.A.’yı gözaltına almıştı. A.A.’nın otomobili kendisinin kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:05
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