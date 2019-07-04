0553 313 94 23

YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı

Yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı uygulamalara ilişkin son dönemlerde YÖK'e çeşitli şikayetler ve duyumlar gelmesi üzerine üniversitelere yazı gönderildi- Yazıdan:- "Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran 'yeni YÖK' olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz"

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, "Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz." uyarısında bulunuldu.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin son dönemlerde çeşitli şikayetlerin ve duyumların YÖK'e ulaşması üzerine bütün devlet üniversitelerine bir yazı gönderildi.

Yazıda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasa'da fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceğinin belirtildiğine, görev sürelerinin rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulduğuna işaret edildi.

- "Mobbing yapıldığı" şikayetleri

Yazıda, buna karşılık kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikayetlerin ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran 'yeni YÖK' olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
  1. Devlet üniversiteleri
  2. UYARI YAZISI
  3. yeni atanan rektörler
  4. YÖK
  5. Yükseköğretim Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev araştırma sonucu yayınlandı! Türkiye dünyada 7'inci
    1. Dev araştırma sonucu yayınlandı!..
    2. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    3. Merkez Bankası rezervleri
    4. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    5. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    6. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    7. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    8. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    9. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    10. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    11. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    12. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    13. TBMM Dışişleri Komisyonu
    14. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    15. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    16. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    17. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    18. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    19. Hatayspor’da Bobo sesleri
    20. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”