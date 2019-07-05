YÖK’ten vakıf üniversiteleri için dikkat çekici rapor! Tanıtım ve reklama milyonları harcayıp öğrenci kapma yarışına giriyorlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verilerin yer aldığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” raporunda çarpıcı tespitlere yer verdi.

Raporda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitesinin tanıtım ve reklam harcamasının ortalama 1 milyon 966 bin 75 lirayı bulduğuna vurgu yapılırken, bu rakamın kütüphaneye yapılan harcamanın yaklaşık 6 katı olduğu belirtildi. İlki geçen sene yayımlanan ve Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren raporun ikincisinde yer alan dikkat çekici konular şöyle sıralandı:

l 2017-2018 olağan denetimi sonucu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YDK) tarafından hazırlanan nihai denetim raporlarına göre, toplam Ar-Ge bütçesinin 1 milyar 595 milyon 540 bin 664 lira, toplam öz kaynaklı Ar-Ge bütçesinin ise 41 milyon 399 bin 81 lira olduğu tespit edildi.

l 2017-2018 eğitim öğretim yılında 30 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesinin bulunmadığı, ancak 22’sinin dış kaynaklı proje bütçelerinin olduğu, 8’inin ise araştırma için hiç harcama yapmadığı tespit edildi.

l Raporda, vakıf yükseköğretim kurumlarının reklam-tanıtım ile Ar-Ge, kütüphane harcamaları karşılaştırıldığında, öz kaynakların büyük bölümünü reklam ve tanıtıma ayrılıyor.

Reklamların diliyle

Vakıf üniversitelerinin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde yaptıkları toplam 194 milyon 823 bin 441 liralık harcama, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 12,7 artarak 219 milyon 476 bin 23 liraya ulaştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tanıtım ve reklam harcamalarının ortalaması üniversite başına 1 milyon 966 bin 75 lira oldu. Bu rakamın 334 bin 814 lira olan kütüphane harcamasının yaklaşık 6 katını bulduğuna işaret edildi. Vakıf yükseköğretim kurumları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde kütüphaneler için toplam 53 milyon 73 bin 27 lira harcama yaparken, bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 13,5 artarak toplam 60 milyon 242 bin 501 lira oldu.

Bu mesaj önemli

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarından araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırılmasının bekliyor.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede ise “Tüm yükseköğretim kurumlarımızın ilgili programlarının kazanımlarının elde edilebileceği altyapı ve laboratuvar ortamlarının sağlanması, kütüphane imkanlarının geliştirilmesi ile öğretim elemanları ve öğrencilerinin sosyokültürel faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarına da karşılık veren yapıya kavuşturulmasını istemekteyiz” mesajı öne çıkıyor.