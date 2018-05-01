YÖK'ten Türkoloji bursu

YÖK, yurt içinde temel bilimler, ziraat ve su ürünleri programlarında ilk üç sıraya yerleşen öğrencilere burs veriyor. Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli 100 alanda 2 bin doktoralı öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik 100/2000 burs programı da uygulamada.

Doktora tez aşamasında olan devlet üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin, araştırma yapabilmelerini destekleyen burs programı “YÖK-YUDAB” hayata geçirildi.

"Yeni YÖK”, şimdi de yurt dışındaki Türkoloji programlarını desteklemek ve nitelikli yabancı öğrencileri Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla “YÖK-Türkoloji” burs programını başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversite çağındaki gençlere "Türkoloji Sizi Çağırıyor" sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki Türkolojileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Yurt dışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı 5 öğrenci, öğrenimi süresince yılda 12 ay desteklenecek.

“YÖK-Türkoloji Bursu”ndan yararlanabilmek için TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar aranıyor. Öğrencinin burstan feydalanmaya devam edebilmesi için her dönem bütün derslerinde başarılı olması gerekiyor.

YÖK, bu bölümleri tamamlayan öğrencilere Türkiye'de doktora imkanı sağlayacak. Bu öğrenciler, kendi ülkelerinde mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde öğretim elemanı olabilecek.

Programdan yararlanmak için ilk etapta Kosova Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Sudan'ın önde gelen üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinden gelen başvurular kabul edildi.

İlgili ülkelerdeki Türkiye büyükelçilikleriyle koordinasyon halinde yürütülen çalışmanın, kapanma riski bulunan bölümlere "can suyu" olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA