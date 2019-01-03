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YÖK'ten öncelikli alanlar için lisansüstü eğitim tercihi uyarısı

Yükseköğretim Kurulunca, öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden lisansüstü eğitim tercihi yapacaklara 14 Ocak'a kadar internet üzerinden bilgilerini güncellemeleri uyarısında bulunuldu

03 Ocak 2019 Perşembe 17:13
YÖK'ten öncelikli alanlar için lisansüstü eğitim tercihi uyarısı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden lisansüstü eğitim tercihi yapacaklara 14 Ocak'a kadar internet üzerinden bilgilerini güncellemeleri uyarısı yapıldı.

YÖK tarafından yapılan duyuruda, 2016 yılında ilan edilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atanan öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden lisansüstü eğitim için tercih yapacakların 14 Ocak saat 17.00'ye kadar e-devlet şifreleri ile "https://yoksis.yok.gov.tr/TS/" adresinden sisteme giriş yaparak, ALES, yabancı dil puanları, kişisel bilgilerini ve eğitim bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

Buna göre, belirtilen tarihe kadar güncelleme yapmayan kişiler tercihte bulunamayacak. Duyuruda, daha önce tercih yaparak bir lisansüstü eğitim programına yerleşen ve eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin de tercih yapmaması gerektiği kaydedildi.

YÖK tarafından ayrıca, öncelikli alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim kontenjanları ve tercih işlemlerine ilişkin duyurunun da daha sonra yapılacağı ifade edildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:13
  1. öncelikli alanlarda lisansüstü eğitim tercihi yapacak araştırma görevlileri
  2. Yükseköğretim Kurulu

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