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YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin duyuru

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:51
YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin duyuru

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi için rektör ataması yapılacağına ilişkin duyuru yayımlandı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün başlayan başvuruların 12 Aralık Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

Adaylar YÖK'e bizzat yapabilecekleri başvurularını, posta veya elektronik posta yoluyla da gerçekleştirebilecek.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, başvurularını, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, rektör adayı bilgi formu, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge ve "kamuda veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belgeyle yapacak.

Adaylar, "rektör adayı bilgi formu"na YÖK'ün internet sitesinden ulaşabilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, YÖK tarafından görevinden alınmış ve yerine vekaleten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat görevlendirilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:51
  1. Prof. Dr. Osman Şimşek
  2. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  3. YÖK
  4. Yükseköğretim Kurulu

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