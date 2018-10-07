YÖK'ten mühendislik öğrencilerine müjdeli haber

YÖK,  mühendislikle ilgili bazı meslek odalarınca kabul edilmeyen e-imzalı mezuniyet  belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine  geçebileceğine yönelik karar alındı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:41
YÖK'ten mühendislik öğrencilerine müjdeli haber

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, üniversitelerin mühendislik  fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin  bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK'e bildirdi.

Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu'nda konu değerlendirilerek,  mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet  belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.

Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi.

YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin,  dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.

Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı  mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.

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