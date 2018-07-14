YÖK'ten flaş açıklama! Sınav iptal edildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün internet sitesinde yapılan açıklamada açıklamada '2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın iptal edildiği duyuruldu.14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:24
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 8 Eylül Cumartesi yapılacak "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" iptal edildiği açıklandı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada 8 Eylül Cumartesi yapılması planlanan sınavın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle iptal edildiği belirtildi.