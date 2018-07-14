YÖK'ten flaş açıklama! Sınav iptal edildi

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 8 Eylül Cumartesi yapılacak "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" iptal edildiği açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada 8 Eylül Cumartesi yapılması planlanan sınavın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle iptal edildiği belirtildi.