YÖK'ten 'engel durumuna göre sınav ortamı' kararı

Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, YÖK olarak, üniversitelere yönelik "engelsiz erişim, engelsiz eğitim" temalı çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Engelli öğrencilere yönelik üniversitelere tavsiye kararı gönderdiklerini kaydeden Saraç, "Engelli öğrencilerimizin özel yetenek sınavlarında, engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına yönelik tavsiye kararımızı üniversitelerimizle paylaştık. Bu vesileyle özel yetenek sınavlarına girecek olan tüm kıymetli öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.