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YÖK’ten doktora yapmak isteyen Etiyopyalı öğrencilere destek

Etiyopya'nın iki üniversitesinde YÖK Bursları mülakatları yapıldı - Öğrencilere okuduğu yıl kadar kendi ülkesine çalışma zorunluluğu getiren programdan 10 öğrenci faydalanacak

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:57
YÖK’ten doktora yapmak isteyen Etiyopyalı öğrencilere destek

HARAR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Etiyopya’da akademik gelişime katkıda bulunmak için iki üniversitede başlattığı burs programının mülakatını gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Haramaya Üniversitesi ve başkentteki Addis Ababa Üniversitesi'nde yapılan mülakatlara Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe ve Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Burs Departmanı Direktörü Mitiku Berecha katıldı.

Haramaya Üniversitesi’nde yapılan mülakatta AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Alp, Türkiye’nin uzun yıllardır Etiyopyalı öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü burslar verdiğini, ilk defa bu sene YÖK’ün 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisini seçerek Türkiye’de eğitim fırsatı vereceğini söyledi.

Alp, Etiyopyalı öğrencilerin Türkiye için bir köprü vazifesi gördüğünü ve iki ülke ilişkilerinin ilerlemesine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirerek, Harameya Üniversitesi’nin seçilmesinin okulun bulunduğu Harar bölgesiyle Türkiye arasındaki tarihe ilişkilere katkıda bulunmak amacı taşıdığını belirtti.

- Türkiye’de okuyanlar Etiyopya’da çalışmak zorunda

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Efe, amaçlarının Türkiye’yle yakın ilişkisi bulunan ülkelerde doktoralı öğretim üyesi oranını yükseltmek olduğunu kaydetti.

Efe, bu üniversitelerde görev yapan ya da okuyan herkesin YÖK burslarına başvurabildiğini anlattı ve öğrencilerin seçiminde ülkelerde en fazla ihtiyaç duyulan alanlara ağırlık verdiklerini vurguladı.

"Bu kişiler doktoralı olduklarında kendi üniversitelerinde bölüm açabilecek." diyen Efe, öğrencilerin Türkiye’de eğitim aldıkları sürenin iki katı boyunca ülkelerinde çalışmak zorunda olduklarına ifade etti.

Efe, Etiyopya gibi gelişmekte olan ülkelerde yeni bölümler açılmasının ülkenin gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Bursa başvuran Haramaya Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Araştırma Görevlisi Akilu Abraham, yüksek lisans eğitimini çocuk hastalıkları hemşireliği üzerine aldığını, Türkiye’ye eğitim kalitesi nedeniyle gitmek istediğini söyledi.

"Türkiye dünya çapında tanınan üniversitelere sahip. Üniversiteler iyi akademisyenlere sahip. Ancak ülkemde çocuk hastalıkları hemşireliği üzerine doktora programı yok." diye konuşan Abraham, aldığı eğitim sonrası iki ülke arasında yeni bir iş birliğinin kurulmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Dost ülkelerin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını gidermeyi hedefleyen YÖK bursları, mezuniyet sonrasında mecburi hizmetini kendi ülkesinde yapma koşulunu taşıyarak kişisel faydadan çok ülke veya ülkedeki belli bir kurumun yararını ön plana çıkartıyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:57
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