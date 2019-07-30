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YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı

Yükseköğrenim Kurulu tarafından hazırlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı- Buna göre, yurt dışındaki yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfasından yapılacak- Sağlık programlarının Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamındaki sınav işlemlerinde, uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanlığının da görüşü alınacak

30 Temmuz 2019 Salı 11:38
YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı

ANKARA (AA) - Yükseköğrenim Kurulunca (YÖK) yapılan düzenlemeyle, yurt dışındaki yükseköğretim diplomalarının denklik başvurularının "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfasından yapılabilmesine olanak sağlandı. Başvuru işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan düzenleme kapsamında, tanıma ve denklik başvuru sahiplerine yapılacak bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek.

YÖK tarafından hazırlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, denklik ön başvuruları online olarak e-Devlet veya Yükseköğretim Kurulunun web sayfası üzerinden yapılabilecek. Tanıma ve denklik başvuru sahiplerine gönderilecek bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek. Düzenlemelerle Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha hızlı yürütülen başvuru işlemleri daha da kolaylaştırılacak.

Denklik başvuruları, ön başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle diğer başvuru belgelerine "görülmüştür" kaşesi basılarak tamamlanacak. Belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilecek.

Denklik işlemleri, Denklik Otomasyon Sisteminden yürütülecek. Bu işlemler sırasında yapılan hazırlık, bilimsel inceleme, komisyon görüşü ve onay işlemlerinde ıslak imza veya elektronik imza yerine "log" kayıtları esas alınacak.

- Sağlık Bakanlığının da görüşü alınacak

Bu arada, yönetmelikte yapılan değişiklikle YÖK'ün yetki devri ve paylaşımında yeni bir açılıma daha gidildi.

Yükseköğretim Genel Kurulunca mayıs ayında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınması kararı alınmıştı.

Yönetmelikte bu karara ilişkin yapılan düzenlemeyle sağlık programlarının Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) kapsamındaki sınav işlemlerinde uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanlığının da görüşü alınacak. Böylece sağlık alanlarındaki sürece, Bakanlık da dahil edilecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:38
  1. Resmi Gazete
  2. YÖK
  3. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

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