YÖK’ten çifte güvence

Bursa’da bir okul açılışında soruları cevaplayan YÖK Başkanı Özcan, “Garanti ediyorum, bugün nasıl başörtülü öğrencilerin girmesini sağlıyorsak, başörtüsüz öğrenciler de baskı görmeyecek. Onlar da bizim güvencemiz altındadır, hiç merak etmesinler” dedi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan, üniversitedeki başörtüsü sorununun halledilmesi için iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Garanti ediyorum, güvence veriyorum, nasıl başörtülü öğrencilerimizin girmesini sağlıyorsak, başörtüsüz öğrenciler de baskı görmeyecek. Onlar bizim güvencemiz altındadır" dedi. Özcan, başörtülü okula alınmayan üniversite öğrencilerinin derhal dilekçeyle YÖK'e başvurmasını isteyerek, gereğini yapacaklarını bildirdi. Bursa'da Faruk Saraç Meslek Yüksek Okulu'nun yeni eğitim öğretim yılının açılış törenine katılan YÖK Başkanı Özcan, önemli açıklamalarda bulundu. Her ay Cumhurbaşkanı ve Başbakan’la görüştüklerini, rapor sunduklarını anlatan Prof. Özcan, "Dün de YÖK'te geçen 1-1,5 aylık durumla ilgili Cumhurbaşkanımızla görüştük. Neleri yaptığımızı, nelerin eksik kaldığını konuştuk. Başörtüsüne de değinildi. Cumhurbaşkanımız gayet memnun, olayın geldiği yerden memnuniyetlerini dile getirdiler. Orada hoş bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.



BAŞÖRTÜSÜZ ÖĞRENCİLERE GÜVENCE



Hem iktidarın hem muhalefetin başörtüsü konusuna gayet olumlu yaklaştıklarını kaydeden Özcan, "Üniversitedeki sorunun halledilmesi için iyi bir başlangıç yapıldı. Şimdi tüm siyasilerin biraraya gelip konsensüs sağlamaları lazım. Onu sağladıkları zaman daha iyi olur. Bazı kesimler başörtüsüz öğrencilere baskı olacağını düşünüyor. Ancak ben kendim garanti ediyorum. Bugün nasıl başörtülü öğrencilerin girmesini sağlıyorsak, başörtüsüz öğrenciler de bizim güvencemiz altında olacak" dedi. Üniversitelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını anlatan Özcan, "12 yıl önce hiçbir şey olmuyordu. Aynı sırada yan yana oturuyorlardı. Hatta başörtüsü yasağı çıktığı zaman başörtüsüz öğrenciler arkadaşları adına yürüyüş yapıp destek verdiler. Öyle güzel bir ortamın tekrar sağlanacağını düşünüyorum. Onlar da bizim güvencemiz altındalar. Hiç merak etmesinler. Nasıl bugün başörtülü öğrenciler için bir şeyler yapıyorsak, eğer baskı olursa başörtüsüz öğrenciler için de aynı tedbirleri alırız" dedi.



"İÇERİ ALINMAYANLAR YÖK'E BAŞVURSUN"



YÖK Başkanı Özcan, bazı üniversitelerde halen sorun olduğunun hatırlatılması üzerine de, "Böyle ufak tefek olayların olması mümkündür. Olabilir. Ama bu durumdan şikayetçi olan öğrencilerimiz varsa, onlar derhal YÖK'e dilekçeyle müracaat etsinler. Başvurmalarını bekliyoruz. Başvursunlar, gereğini biz yaparız" karşılığını verdi Prof. Özcan, bir soru üzerine de muhalefetin tavrını samimi bulduğunu kaydederek, "Gayet samimi buluyorum. Bu konuda herkesin vaziyet alışı son derece samimidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı pozisyon takdire şayandır. Gerçekten çok önemlidir. Herkesin pozisyonu fevkalade olumludur. Bu, bir defa insanların yüksek öğretim hakkıdır. Onu kimsenin elinden alamazsınız. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gidip bir başkasına nasıl giyineceğini söylemek, hele hele o kişi 18 yaşındaki kız öğrenci ise çok onur kırıcı bir şeydir. Onu da yapmak istemeyiz. Herkes bu zeminde anlaştı. Bundan sonra yapılması gereken şey; siyasi liderlerimizin birleşip bunu halka duyurmaları. Bu konuda uzlaştıklarını açıklamaları. Bir daha açıklanırsa "güçlü pozisyonda oluruz" diye hissediyorum" şeklinde konuştu.



"CHP'NİN ÇEKİNCESİNE GARANTİ VERDİM"



Özcan, CHP'nin türban raporuyla ilgili bir soru üzerine ise, "Sencer Ayata benim çok eski arkadaşım. Yıllarca birlikte öğretim üyeliği yaptık. Bilgi notu hazırlıyor. Kendisiyle neler yapılabileceğini konuştuk. Bilgi notu bitmiş değil. O bana "başörtüsüz öğrenciler için bir şey olur mu" diye sordu. Kendisi de ihtimal vermiyor. Ama bu konuda güvence vermeye hazır olduğumu açıkladım" dedi.



ÜNİVERSİTELER TOPLUMDAN UZAK OLMASIN



Daha sonra Faruk Saraç Tasarım MYO'nun akademik yıl açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, “Üniversitelerimizin artık gerçekten rollerini değiştirmesi, yaptıkları işe bir başka gözle bakmaları lazım. Üniversitelerin kesinlikle içinde bulunduğu toplumdan uzak faaliyetler içinde olmalarını istemiyoruz'' dedi.