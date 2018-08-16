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YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

YÖK'ten bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamada öğrencilerin temel eğitim aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:48
YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

YÖK'ten bedelli askerlikle ilgili açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Sayın Hulusi Akar'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55. madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar’la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:48
  1. yök
  2. Bedelli Askerlik

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