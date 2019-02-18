YÖK'ten Ahmet Davutoğlu'nun o sözlerine flaş yalanlama! "Bu tarz söylemlere itibar etmeyin"

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sınavsız üniversiteye girdikleri şeklindeki sosyal medyada yazılan iddiaları yalanladı. YÖK yaptığı açıklamada, Suriyelilerle ilgili bu iddiaların “siyasi maksatlı” olduğunu da ileri sürdü.

Eski Başbakan Davutoğlu: Türkleri imtihan yapıyoruz, Suriyelileri yapmıyoruz

YÖK’ün “siyasi maksatlı” diyerek yalanlandığı, Suriyelilerin sınavsız üniversiteye girdiği şeklindeki söylemler, 2014 yılında, dönemin Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

22 Ekim 2014 tarihinde Al Jazeera Arapça’dan gazeteci Ahmed Mansur’a röportaj veren Ahmet Davutoğlu, Suriyeli öğrencilerin Türkiye’de üniversiteye sınavsız girebildiklerini belirtmişti. Gazeteci Ahmed Mansur’un “Hükümet Türkiye’deki tüm Suriyeli öğrencilerin üniversitelerde sınavsız kabul edilmeleri için talimat verdi” sözleri sonrasında Davutoğlu şöyle dedi:

“Türkiye’de üniversiteye girmek çok zor. Ama Suriyeliler başvurursa giriyorlar. Türkleri imtihan yapıyoruz, Suriyelileri yapmıyoruz.”

YÖK’ten açıklama

YÖK bazı sosyal medya hesaplarından, “YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı” şeklinde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz” denildi.

YÖK’ün açıklaması şöyle:

“Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, ‘YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı’ yönünde tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşlarımızı maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir.

Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, ‘YÖK’ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir.’

Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”