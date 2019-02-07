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YÖK'ten 8 pilot üniversitenin öğrencilerine "Dijital Okuryazarlık" dersi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:- "(Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında verilen eğitim) Dersler, 19 Kasım 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde 3 bin 112 öğretim elemanının katılımıyla tamamlandı" - "Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersi açılacaktır"

07 Şubat 2019 Perşembe 12:04
YÖK'ten 8 pilot üniversitenin öğrencilerine "Dijital Okuryazarlık" dersi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında 8 pilot üniversitedeki 3 bin 112 öğretim elemanına yönelik eğitimlerin tamamlandığını belirterek, "Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersi açılacaktır." ifadesini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Pilot üniversite seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinde YÖK'ün koordinasyonu ve Anadolu Üniversitesinin yürütücülüğünde "Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme" dersinin çevrimiçi olarak öğretim elemanlarına sunulduğunu belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Dersler, 19 Kasım 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde 3 bin 112 öğretim elemanının katılımıyla tamamlandı. Katılımları dolayısıyla tüm hocalarımızı tebrik ederiz. Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersi açılacaktır."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:04
  1. "Dijital Okuryazarlık" dersleri
  2. Twitter
  3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
  4. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"

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