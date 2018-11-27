YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık odaklı politikalar görüşülecek

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), veteriner, ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumlarının ele alındığı toplantı düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katımıyla yarın düzenlenecek toplantıda, ziraat, tarım, orman, veterinerlik, su ürünleri fakültelerinin dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenler yer alacak. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılması öngörülüyor.

Bakan Pakdemirli tarafından, tarım, orman ve hayvancılık odaklı strateji ve politikaların ilgili akademik birim yöneticileri ile paylaşılması, bu konuda üniversitelerin yöneticilerinin görüşlerinin alınması, geleceğe yönelik akademik süreç odaklı yapılabileceklerin istişare edilmesi planlanıyor.

Toplantıda, ayrıca veteriner, ziraat, orman ve su ürünleri eğitiminin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları da ele alınacak.