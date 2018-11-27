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YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık odaklı politikalar görüşülecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımının beklendiği, YÖK'te düzenlenecek toplantıda, veteriner, ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları ele alınacak

27 Kasım 2018 Salı 13:15
YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık odaklı politikalar görüşülecek

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), veteriner, ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumlarının ele alındığı toplantı düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katımıyla yarın düzenlenecek toplantıda, ziraat, tarım, orman, veterinerlik, su ürünleri fakültelerinin dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenler yer alacak. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılması öngörülüyor.

Bakan Pakdemirli tarafından, tarım, orman ve hayvancılık odaklı strateji ve politikaların ilgili akademik birim yöneticileri ile paylaşılması, bu konuda üniversitelerin yöneticilerinin görüşlerinin alınması, geleceğe yönelik akademik süreç odaklı yapılabileceklerin istişare edilmesi planlanıyor.

Toplantıda, ayrıca veteriner, ziraat, orman ve su ürünleri eğitiminin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları da ele alınacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:15
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. YÖK
  3. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

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